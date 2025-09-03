Siouxland Christian School Cancels Football Season

SIOUXLAND CHRISTIAN SCHOOL IS CANCELING ITS VARSITY FOOTBALL SEASON TO ADDRESS PLAYER SAFETY CONCERNS.
OFFICIALS DECIDED TO CANCEL THE SEASON AFTER THE TEAM WAS FORCED TO FORFEIT ITS SEASON OPENER ON AUGUST 29TH.
THE SCHOOL PLAYS 8 MAN FOOTBALL.
SUPERINTENDENT NIC SCANDRETT SAYS THE GAME AGAINST COON RAPIDS-BAYARD WAS HALTED AT HALFTIME DUE TO CONCERNS FOR PLAYER SAFETY.
THIS RESULTED IN SIOUXLAND CHRISTIAN DECIDING TO CALL OFF THE ENTIRE SEASON.
THE SCHOOL IS NOT OFFERING ANY FURTHER COMMENT ON THE DECISION.