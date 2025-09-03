KRAUSE TO RUN FOR IOWA’S U.S. SENATE SEAT

DEMOCRAT BOB KRAUSE HAS OFFICIALLY ANNOUNCED HIS CANDIDACY FOR THE UNITED STATES SENATE.
KRAUSE HAS WITHDRAWN FROM THE U.S. HOUSE RACE PRIMARY IN IOWA’S FIRST DISTRICT TO DO SO.
HE SAYS “SENATOR ERNST’S WITHDRAWAL FROM THE REPUBLICAN SENATE RACE WAS A CARD THAT WAS NOT PREVIOUSLY ON THE TABLE.
THE 75-YEAR-OLD KRAUSE SERVED NEARLY 30 YEARS IN THE MILITARY BEFORE RETIRING AS A COLONEL, AND SAYS HE TAKES THE CONSTITUTION SERIOUSLY:
HE SAYS TODAY, THREE OUT OF THREE BRANCHES OF GOVERNMENT HAVE BEEN CAPTURED BY A PARTY THAT DOES NOT SEEM TO VALUE THAT OATH.
KRAUSE IS ALSO A FORMER STATE LEGISLATOR:
HE ALSO SERVED ON THE WATERLOO SCHOOL BOARD AND WAS A DISTRICT PLANNER FOR THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AMONG OTHER POSITIONS.
KRAUSE PREVIOUSLY RAN FOR THE U.S. SENATE IN 2022 WHEN CHUCK GRASSLEY WAS REELECTED.