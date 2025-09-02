UNITYPOINT HEALTH – SIOUX CITY ACQUIRES MERCYONE

UNITYPOINT HEALTH HAS ASSUMED OWNERSHIP OF MERCYONE SIOUXLAND MEDICAL CENTER IN SIOUX CITY. THE ACQUISITION WAS COMPLETE MONDAY AND INCLUDES THE HOSPITAL AND SEVERAL OF ITS FACILITIES.
THE NEW NAME IS UNITYPOINT HEALTH – ST. LUKE’S DOWNTOWN. UNITYPOINT PRESIDENT AND CEO SCOTT KIZER SAYS “THIS IS AN IMPORTANT MILESTONE FOR UNITYPOINT HEALTH, OUR PROVIDERS AND TEAM MEMBERS AND MOST IMPORTANTLY, THE PATIENTS AND COMMUNITIES WHO RELY UPON THESE INSTITUTIONS FOR CARE.”
UNITYPOINT HEALTH – SIOUX CITY MARKET PRESIDENT JANE ARNOLD SAYS THE NEXT STEP WILL BE TO BRING MERCYONE COLLEAGUES INTO THE UNITYPOINT HEALTH FAMILY.
