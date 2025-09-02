SC FIRE RESCUE ASKS FOR CITIZEN INPUT FOR STRATEGIC PLAN

SIOUX CITY FIRE RESCUE IS PREPARING TO DEVELOP ITS NEXT COMMUNITY-DRIVEN STRATEGIC PLAN TO GUIDE THE FUTURE OF EMERGENCY SERVICES IN OUR CITY.
FIRE CHIEF RYAN COLLINS SAYS PART OF THIS PROCESS INCLUDES ASKING RESIDENTS AND MEMBERS OF THE BUSINESS COMMUNITY TO SHARE THEIR EXPECTATIONS AND PRIORITIES THROUGH A SHORT SURVEY:
COLLINS SAYS THIS INPUT IS CRITICAL TO ENSURING SIOUX CITY FIRE RESCUE CONTINUES TO PROVIDE THE HIGHEST LEVEL OF PROFESSIONAL SERVICE POSSIBLE WITH THE BUDGET THEY HAVE TO WORK WITH:
CHIEF COLLINS HOPES FOR SPECIFIC SUGGESTIONS ABOUT THE DEPARTMENT FROM THE SURVEY PARTICIPANTS:
THE SURVEY IS AVAILABLE ONLINE THROUGH THE SIOUX CITY FIRE RESCUE WEBSITE http://WWW.SIOUX-CITY.ORG/FIRE OR THROUGH THEIR FACEBOOK PAGE AND WILL REMAIN OPEN UNTIL OCTOBER 1ST.