Home Local News HOSPITAL PURCHASE BEGINS NEW CHAPTER IN SIOUX CITY HEALTH CARE

HOSPITAL PURCHASE BEGINS NEW CHAPTER IN SIOUX CITY HEALTH CARE

By
Woody Gottburg
-
62
SHARE

A NEW CHAPTER IN HOSPITAL CARE IN SIOUX CITY IS UNDERWAY WITH UNITYPOINT HEALTH ACQUIRING THE
MERCYONE SIOUXLAND MEDICAL CENTER.

UNITYPOINT HEALTH – SIOUX CITY MARKET PRESIDENT JANE ARNOLD SAYS THE PROCESS TO BRING MERCYONE COLLEAGUES INTO THE UNITYPOINT HEALTH ST. LUKE’S FAMILY IS GETTING UNDERWAY:

ARNOLD3 OC…..FOR OUR PATIENTS. :21

SHE SAYS AIR SERVICE TO TRANSFER PATIENTS WHEN NEEDED WILL CONTINUE THROUGH “WINGS”, WHICH HAS BEEN USED BY UNITEDPOINT IN THE PAST, BUT NOT BY MERCY’S AIR-MED 4 HELICOPTER:

ARNOLD4 OC……THROUGH WINGS. :14

ARNOLD IS HOPEFUL THAT HOSPITAL STAFFING WILL BE IMPROVED AND GROW WITH THE MERGING OF THE TWO FACILITIES:

ARNOLD5 OC…………TEAM MEMBERS. :24

SHE SAYS THE LEVEL OF PATIENT CARE WILL BE THE SAME AT EACH FACILITY AND THEY WIL;L REVIEW AVAILABLE SERVICES AND WORK TO IMPROVE AND ADD TO THEM GOING FORWARD:

ARNOLD6 OC…….. FUTURE SERVICE OFFERINGS. :21

THE NEW NAME FOR THE FORMER MERCY FACILITY IS “UNITYPOINT HEALTH – ST. LUKE’S DOWNTOWN”.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR