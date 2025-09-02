HOSPITAL PURCHASE BEGINS NEW CHAPTER IN SIOUX CITY HEALTH CARE

A NEW CHAPTER IN HOSPITAL CARE IN SIOUX CITY IS UNDERWAY WITH UNITYPOINT HEALTH ACQUIRING THE
MERCYONE SIOUXLAND MEDICAL CENTER.
UNITYPOINT HEALTH – SIOUX CITY MARKET PRESIDENT JANE ARNOLD SAYS THE PROCESS TO BRING MERCYONE COLLEAGUES INTO THE UNITYPOINT HEALTH ST. LUKE’S FAMILY IS GETTING UNDERWAY:
ARNOLD3 OC…..FOR OUR PATIENTS. :21
SHE SAYS AIR SERVICE TO TRANSFER PATIENTS WHEN NEEDED WILL CONTINUE THROUGH “WINGS”, WHICH HAS BEEN USED BY UNITEDPOINT IN THE PAST, BUT NOT BY MERCY’S AIR-MED 4 HELICOPTER:
ARNOLD4 OC……THROUGH WINGS. :14
ARNOLD IS HOPEFUL THAT HOSPITAL STAFFING WILL BE IMPROVED AND GROW WITH THE MERGING OF THE TWO FACILITIES:
ARNOLD5 OC…………TEAM MEMBERS. :24
SHE SAYS THE LEVEL OF PATIENT CARE WILL BE THE SAME AT EACH FACILITY AND THEY WIL;L REVIEW AVAILABLE SERVICES AND WORK TO IMPROVE AND ADD TO THEM GOING FORWARD:
ARNOLD6 OC…….. FUTURE SERVICE OFFERINGS. :21
THE NEW NAME FOR THE FORMER MERCY FACILITY IS “UNITYPOINT HEALTH – ST. LUKE’S DOWNTOWN”.