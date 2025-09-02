GRANVILLE FIRE CLAIMS 3RD TEENAGE VICTIM

A THIRD VICTIM HAS DIED OF INJURIES SUFFERED FOLLOWING A HOUSE FIRE EARLY MONDAY MORNING NEAR GRANVILLE, IOWA.
JUST BEFORE 5 A.M., THE GRANVILLE FIRE DEPARTMENT RESPONDED TO A 9-1-1 REPORT OF A FIRE THAT OCCURRED AT A RESIDENCE ON 430TH STREET, TWO AND ONE-HALF MILES NORTHWEST OF GRANVILLE.
WHEN FIREFIGHTERS ARRIVED, THEY FOUND THE HOME FILLED WITH HEAVY SMOKE AND MUTUAL AID WAS RECEIVED FROM THE HOSPERS FIRE DEPARTMENT.
FOUR PEOPLE WERE FOUND INSIDE THE RESIDENCE IN CRITICAL CONDITION AND WERE TRANSPORTED BY AMBULANCE TO ORANGE CITY AREA HEALTH.
ONE PERSON DIED THERE FROM THEIR INJURIES;
HE WAS IDENTIFIED AS 17-YEAR OLD KOLTEN HOFMEYER OF ALTON.
THE OTHER THREE VICTIMS WERE FLOWN TO OTHER HOSPITALS FOR FURTHER TREATMENT.
16-YEAR-OLD BRYLEIGH KOOB AND 17-YEAR-OLD ASHTON KOOB, BOTH OF GRANVILLE, DIED THERE FROM INJURIES.
THE FOURTH VICTIM, A 16 YEAR OLD MALE FROM ALTON, REMAINS IN CRITICAL CONDITION AT A HOSPITAL BURN UNIT IN MINNESOTA.
THE CAUSE OF THE FIRE REMAINS UNDER INVESTIGATION BY THE GRANVILLE FIRE CHIEF AND IOWA STATE FIRE MARSHALL.