ERNST CONFIRMS SHE WON’T RUN FOR 3RD TERM

U.S. SENATOR JONI ERNST OF IOWA HAS CONFIRMED SHE WILL NOT RUN FOR A THIRD TERM IN OFFICE.
THE RED OAK REPUBLICAN RELEASED A VIDEO MESSAGE AT NOON TUESDAY, SAYING IT’S TIME FOR HER TO DEVOTE TIME TO HER FAMILY:
ERNST WAS THE FIRST FEMALE COMBAT VETERAN ELECTED TO THE U.S. SENATE ELEVEN YEARS AGO AND IS SERVING THE FINAL YEAR OF HER SECOND TERM.
SHE TALKED ABOUT SOME OF HER ACCOMPLISHMENTS DURING THAT TIME:
ERNST CONCLUDED BY SAYING SHE STILL HAS WORK TO FINISH IN HER FINAL YEAR IN THE SENATE, SHE WILL CONTINUE TO MAKE A DIFFERENCE AFTER THAT:
WHEN ERNST WAS CAMPAIGNING FOR HER FIRST TERM, SHE HAD SAID SHE WOULD ONLY SERVE TWO TERMS IF ELECTED, AND IS KEEPING HER WORD WITH THIS ANNOUNCEMENT.