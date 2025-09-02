Home Local News CLAY COUNTY FAIR PREPARATIONS UNDERWAY IN SPENCER

THE LAST COUNTY FAIR OF THE SEASON IN IOWA OPENS THIS SATURDAY.

JASON BROCKSHUS, MANAGER OF THE CLAY COUNTY FAIR, SAYS FAIR-GOERS MAY NOTICE SOME CHANGES AS THEY WALK THROUGH THE 260 ACRE FAIRGROUNDS IN SPENCER.

THE BARN FOR RACE HORSES, FOR EXAMPLE, HADN’T BEEN USED FOR YEARS.

BROCKSHUS SAYS THE IOWA ROCK ‘N ROLL MUSIC ASSOCIATION IS SPONSORING IOWA MUSIC DAY NEXT THURSDAY, SEPTEMBER 11TH.

THAT EVENING THE IOWA ROCK ‘N ROLL MUSIC ASSOCIATION HAS ARRANGED FOR A COUPLE OF BANDS TO PLAY ON A FREE STAGE ON THE FAIRGROUNDS IN SPENCER.

EIGHT IOWA COUNTY FAIRS ARE HELD IN JUNE AND NEARLY ALL THE REST ARE HELD IN JULY AND EARLY AUGUST.

