CLAY COUNTY FAIR PREPARATIONS UNDERWAY IN SPENCER

THE LAST COUNTY FAIR OF THE SEASON IN IOWA OPENS THIS SATURDAY.
JASON BROCKSHUS, MANAGER OF THE CLAY COUNTY FAIR, SAYS FAIR-GOERS MAY NOTICE SOME CHANGES AS THEY WALK THROUGH THE 260 ACRE FAIRGROUNDS IN SPENCER.
OC….STRUCTURE :08
THE BARN FOR RACE HORSES, FOR EXAMPLE, HADN’T BEEN USED FOR YEARS.
OC….SPACE BETTER :06
BROCKSHUS SAYS THE IOWA ROCK ‘N ROLL MUSIC ASSOCIATION IS SPONSORING IOWA MUSIC DAY NEXT THURSDAY, SEPTEMBER 11TH.
OC….EVENTS CENTER :11
THAT EVENING THE IOWA ROCK ‘N ROLL MUSIC ASSOCIATION HAS ARRANGED FOR A COUPLE OF BANDS TO PLAY ON A FREE STAGE ON THE FAIRGROUNDS IN SPENCER.
EIGHT IOWA COUNTY FAIRS ARE HELD IN JUNE AND NEARLY ALL THE REST ARE HELD IN JULY AND EARLY AUGUST.
FILE PHOTO