TWO DEAD, TWO INJURED IN SIOUX COUNTY HOUSE FIRE

TWO PEOPLE HAVE DIED AND TWO OTHERS ARE INJURED FOLLOWING A HOUSE FIRE EARLY MONDAY MORNING NEAR GRANVILLE, IOWA.
JUST BEFORE 5 A.M., THE GRANVILLE FIRE DEPARTMENT RESPONDED TO A 9-1-1 REPORT OF A RESIDENTIAL FIRE THAT OCCURRED AT A RESIDENCE ON 430TH STREET, TWO AND ONE-HALF MILES NORTHWEST OF GRANVILLE..
WHEN FIREFIGHTERS ARRIVED, THEY FOUND THE HOME FILLED WITH HEAVY SMOKE AND MUTUAL AID WAS RECEIVED FROM THE HOSPERS FIRE DEPARTMENT.
FOUR PEOPLE WERE FOUND INSIDE THE RESIDENCE IN CRITICAL CONDITION AND WERE TRANSPORTED BY AMBULANCE TO ORANGE CITY AREA HEALTH.
ONE PERSON DIED THERE AS A RESULT OF THEIR INJURIES;
THE OTHER THREE VICTIMS WERE FLOWN TO SPECIALTY UNITS AT OTHER HOSPITALS FOR FURTHER TREATMENT, WHERE A SECOND VICTIM LATER DIED FROM THEIR INJURIES
THE CAUSE OF THE FIRE REMAINS UNDER INVESTIGATION BY THE GRANVILLE FIRE CHIEF IN CONJUNCTION WITH THE IOWA STATE FIRE MARSHAL.
THE NAMES OF THE VICTIMS ARE BEING WITHHELD PENDING NOTIFICATION OF FAMILY.
MOC-FLOYD VALLEY HIGH SCHOOL FACULTY AND STAFF ALONG WITH CLERGY AND PASTORAL SUPPORT FROM AREA CHURCHES WILL BE AVAILABLE AT THE HIGH SCHOOL FOR ANYONE CONNECTED TO OR AFFECTED BY THIS TRAGIC EVENT THROUGHOUT THIS WEEK.