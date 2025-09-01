RHODEN SENDS 12 SD NATIONAL GUARD MEMBERS TO D.C.

GOVERNOR LARRY RHODEN HAS ANNOUNCED THE MOBILIZATION OF 12 SOUTH DAKOTA NATIONAL GUARDSMEN TO SUPPORT ONGOING OPERATIONS IN WASHINGTON D.C. AT THE REQUEST OF PRESIDENT DONALD TRUMP.
THE 12 GUARDSMEN ARE FROM THE 129TH MOBILE PUBLIC AFFAIRS DETACHMENT BASED OUT OF RAPID CITY. THEY WILL SERVE IN A PUBLIC AFFAIRS CAPACITY IN THE JOINT INFORMATION COMMAND CENTER.
THE MOBILIZATION IS UNDER THE COMMAND OF THE D.C. NATIONAL GUARD AND IS COMPLETELY FEDERALLY FUNDED.
THE GUARDSMEN WILL ACTIVATE ON A TITLE 32 STATUS.
THE INITIAL DEPLOYMENT IS EXPECTED TO LAST FOR 30 DAYS.
RHODEN ISSUED A STATEMENT SAYING “SOUTH DAKOTA STANDS IN SOLIDARITY WITH PRESIDENT TRUMP AND HIS EFFORTS TO MAKE AMERICA SAFE AGAIN.
WITH THE NATIONAL GUARD’S HELP, PRESIDENT TRUMP HAS RESTORED LAW AND ORDER TO OUR NATION’S CAPITAL AND OUR GUARDSMEN WILL HELP KEEP IT THAT WAY.
WE WILL NOT SIT ON THE SIDELINES WHILE CRIME THREATENS THE SAFETY OF OUR FAMILIES.”
THE ANNOUNCEMENT OF THE MOBILIZATION WAS HELD UNTIL THE GUARDSMEN WERE SAFELY ON SITE.
