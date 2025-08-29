REPORTS SAY ERNST WON’T RUN FOR A 3RD U.S. SENATE TERM

JONI ERNST AND HER AIDES ARE NOT COMMENTING YET ABOUT A CBS NEWS REPORT THAT THE IOWA SENATOR HAS TOLD CONFIDANTS THAT SHE WILL NOT RUN FOR RE-ELECTION IN 2026.
ERNST HIRED A CAMPAIGN MANAGER IN JUNE AND HE HAS NOT RESPONDED TO A REQUEST FOR COMMENT, NOR HAVE OTHER IOWA REPUBLICAN PARTY INSIDERS.
AT LEAST FIVE DEMOCRATS HAVE ALREADY ANNOUNCED THEY INTEND TO RUN FOR THE SEAT.
ERNST, WHO IS 55, WAS FIRST ELECTED TO THE SENATE IN 2014 AND WON RE-ELECTION IN 2020.
LAST MONTH ERNST TOLD RADIO IOWA THIS REGARDING CONCERNS OVER A POLITICO REPORT THAT SUGGESTED SENATE REPUBLICANS WERE CONCERNED SHE WOULD NOT SEEK REELECTION:
FEDERAL ELECTION COMMISSION REPORTS SHOW ERNST RAISED ABOUT 723-THOUSAND DOLLARS IN APRIL, MAY AND JUNE AND HAS ABOUT THREE-POINT-FOUR MILLION DOLLARS IN HER CAMPAIGN ACCOUNT.
NATIONAL REPORTS SAY ERNST’S WITHDRAWAL ANNOUNCEMENT IS EXPECTED NEXT THURSDAY.
