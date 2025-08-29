NAIG’S HOPING MORE EXPORTS WILL HELP BOOST IOWA CROP PRICES

HARVEST SEASON WILL BE STARTING SOON AND FORECASTS PREDICT IOWA WILL HAVE A RECORD CORN CROP, WHICH WOULD BRING A DROP IN PRICES.
IOWA AG SECRETARY MIKE NAIG SAYS HE’S WORKING TO CONTINUE FINDING NEW INTERNATIONAL MARKETS FOR IOWA’S TOP COMMODITIES.
NAIG ACKNOWLEDGES THIS IS A CHALLENGING SITUATION WHEN LOOKING AT PRICES AND PROFITABILITY FOR GROWERS OF CORN AND SOYBEANS.
WHILE MANY IOWANS HAVE BEEN CONCERNED ABOUT THE TRUMP ADMINISTRATION’S TARIFFS, NAIG SAYS THOSE TARIFFS ARE TRANSLATING TO TRADE OPPORTUNITIES, INCLUDING WITH PARTNERS IN THE U-K, JAPAN AND KOREA.
NAIG MADE HIS COMMENTS DURING A VISIT TO NORTHWEST IOWA THIS WEEK.