CARLIN CONTINUES PUSH FOR GOP NOMINATION FOR IOWA’S U.S. SENATE SEAT

EVEN THOUGH JONI ERNST HASN’T CONFIRMED THE REPORT THAT SHE WON’T SEEK A 3RD TERM IN THE U.S. SENATE IN 2026, THERE’S ALREADY SPECULATION INVOLVING OTHER REPUBLICANS WHO SEEK TO REPLACE HER.
FORMER STATE SENATOR JIM CARLIN OF SERGEANT BLUFF HAS BEEN CAMPAIGNING SINCE JUNE TO FACE ERNST IN A G-O-P PRIMARY NEXT YEAR.
CARLIN21 OC…GOING TO HAPPEN. :18
CARLIN SAYS HE WOULD LIKE IOWANS TO LOOK AT HIS PAST ACCOMPLISHMENTS IN THE STATE SENATE ON THE STATE LEGISLATIVE WEBSITE TO SEE WHERE HE STANDS ON SOME ISSUES:
CARLIN2 OC……….PROPERTY TAX FREEZE. :21
CARLIN SAYS IF ELECTED, HE WILL SUPPORT PRESIDENT TRUMP’S INITIATIVES:
CARLIN3 OC……GOOD THINGS DONE FOR THEM. :24
MATT WHITAKER, PRESIDENT TRUMP’S NATO AMBASSADOR, RAN FOR THE U.S. SENATE IN 2014 AND NATIONAL MEDIA OUTLETS ARE NOW REPORTING HE’S CONSIDERING THE 2026 RACE.
CONGRESSWOMAN ASHLEY HINSON — MENTIONED OFTEN AS A LIKELY CANDIDATE SHOULD ERNST STEP ASIDE — HELD A FUNDRAISER LAST SATURDAY AND SHE PLEDGED TO FIGHT ALONGSIDE PRESIDENT TRUMP ON A VARIETY OF FRONTS.
HINSON JONI OC………AMERICA FIRST.” :15
IOWA HAS NOT HAD AN OPEN U.S. SENATE RACE SINCE 2014 WHEN DEMOCRAT TOM HARKIN ANNOUNCED HE WOULD NOT SEEK REELECTION, THE LAST TIME IOWA HAD AN OPEN RACES FOR THE U.S. SENATE AND GOVERNOR.
