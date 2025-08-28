IKE RAYFORD BEGINS CITY COUNCIL CAMPAIGN

COMMUNITY LEADER AND FORMER LOCAL NAACP PRESIDENT IKE RAYFORD HAS OFFICIALLY KICKED OFF HIS CAMPAIGN FOR CITY COUNCIL IN SIOUX CITY.
RAYFORD PREVIOUSLY RAN FOR A COUNCIL SEAT IN 2021 AND FINISHED A CLOSE 4TH FOR ONE OF THREE POSITIONS THAT YEAR.
HE IS HOPEFUL TO HAVE MORE VOTES THIS YEAR:
IKE5 OC…… SUPPORT THAT. :25
WITH NONE OF THE THREE INCUMBENTS HAVING FILED TO RUN FOR COUNCIL AGAIN, WHOEVER WINS THIS ELECTION WILL BE PART OF A BIG CHANGE TO THE CITY’S GOVERNING BODY:
IKE6 OC…..WANT TO GROW. :28
RAYFORD KNOWS THAT THERE ARE BUDGET CHALLENGES, PARTLY BECAUSE OF A LACK OF GROWTH AND ALSO BECAUSE OF CHANGES IN FUNDING SUPPORT AT THE STATE AND FEDERAL LEVELS:
IKE7 OC……..THAT’S A REALITY. :26
RAYFORD MOST RECENTLY JOINED THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE AND CURRENTLY SERVES AS A COMMISSIONER ON THE SIOUX CITY CIVIL SERVICE COMMISSION,
HE ANNOUNCED HIS CAMPAIGN THIS MORNING AT THE SIOUX CITY CONVENTION CENTER IN FRONT OF THE I LOVE SIOUX CITY SIGN UNDER THE BANNER OF “I LIKE IKE.”