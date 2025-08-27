WATTERS WON’T SEEK A NEW CITY COUNCIL TERM

CURRENT CITY COUNCILMAN ALEX WATTERS HAS TOLD KSCJ NEWS THAT HE WILL NOT RUN FOR ANOTHER TERM ON THE COUNCIL.
WATTERS SAYS HE HAS SEEN A LOT OF POSITIVE CHANGES FOR SIOUX CITY IN HIS TWO TERMS ON THE COUNCIL:
HE SAYS THIS DOESN’T MEAN HE WON’T BE INVOLVED IN OTHER EFFORTS INVOLVING CITY GROUPS AND ORGANIZATIONS:
WATTERS IS EMPLOYED BY MORNINGSIDE UNIVERSITY AND WILL CONTINUE WORKING WITH STUDENTS THERE.
