Home Local News WATTERS WON’T SEEK A NEW CITY COUNCIL TERM

By
Woody Gottburg
-
36
CURRENT CITY COUNCILMAN ALEX WATTERS HAS TOLD KSCJ NEWS THAT HE WILL NOT RUN FOR ANOTHER TERM ON THE COUNCIL.

WATTERS SAYS HE HAS SEEN A LOT OF POSITIVE CHANGES FOR SIOUX CITY IN HIS TWO TERMS ON THE COUNCIL:

HE SAYS THIS DOESN’T MEAN HE WON’T BE INVOLVED IN OTHER EFFORTS INVOLVING CITY GROUPS AND ORGANIZATIONS:

WATTERS IS EMPLOYED BY MORNINGSIDE UNIVERSITY AND WILL CONTINUE WORKING WITH STUDENTS THERE.

