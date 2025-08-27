DEN BESTE TO SEEK SIOUX CITY COUNCIL SEAT

JOHN DEN BESTE, A LIFELONG RESIDENT OF SIOUX CITY, IS THE LATEST CANDIDATE TO ANNOUNCE HE WILL SEEK A SEAT ON THE CITY COUNCIL OF SIOUX CITY.
DEN BESTE IS A FINANCIAL ADVISOR, RESERVE LAW ENFORCEMENT OFFICER AND COMMUNITY ADVOCATE
HE IS AN ACTIVE MEMBER OF THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE GOVERNMENT RELATIONS COMMITTEE, INCLUDING THE PAST TWO YEARS AS CHAIRMAN:
DEN BESTE SAYS HE IS RUNNING TO BRING A PRO-GROWTH MINDSET TO THE CITY AND CITY HALL:
HE HAS CONCERNS ABOUT THE CITY’S NEARLY HALF BILLION DOLLAR WASTEWATER TREATMENT PLANT REFURBISHING PROJECT AND DOESN’T WANT TO SEE RESIDENTS STUCK WITH PAYING MOST OF THE BILL:
DEN BESTE IS ALSO A RESERVE DEPUTY WITH THE WOODBURY COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
JOHN AND HIS WIFE, TAYLOR ARE PROUD PARENTS RAISING THEIR TWO YOUNG SONS, HENRY AND HUDSON, AND SAYS THIS ISN’T JUST ABOUT PUBLIC SERVICE, IT IS ABOUT BUILDING A BRIGHT FUTURE FOR HIS FAMILY AND ALL THOSE WHO CALL SIOUX CITY HOME.