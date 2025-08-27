DAWSON ANNOUNCES CANDIDACY FOR IOWA’S 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL SEAT

A THIRD DEMOCRAT IS ANNOUNCING A RUN FOR CONGRESS IN IOWA’S 4TH CONGRESSIONAL DISTRICT.
DAVE DAWSON, A LAWYER FROM LAWTON, SERVED TWO TERMS IN THE IOWA HOUSE.
HE SERVED IN THE IOWA HOUSE FROM 2013 TO 2017 BUT DID NOT SEEK RE-ELECTION.
DAWSON SAYS THE 4TH CONGRESSIONAL DISTRICT HAS BEEN FORGOTTEN BY CURRENT CONGRESSIONAL REPRESENTATION.
THE 51-YEAR-OLD ATTORNEY SAYS CONGRESS SHOULD FOCUS ON POLICIES THAT GROW IOWA.
DAWSON JOINS TWO OTHER DEMOCRATS IN THE RACE AND FOUR REPUBLICANS.
