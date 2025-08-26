SC SCHOOL DISTRICT TO CONSIDER DEBT COLLECTION SERVICE FOR UNPAID SCHOOL LUNCH FEES

SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT FAMILIES MAY HAVE THEIR UNPAID LUNCH FEES SENT TO A COLLECTION AGENCY.
ASSOCIATE SCHOOL SUPERINTENDENT ANGELA BEMUS EXPLAINED THE ISSUE TO SCHOOL BOARD MEMBERS MONDAY NIGHT:
LUNCHBILL1 OC…….NOT FAMILIES BUT STUDENTS. :21
BEMUS PROPOSED TO THE BOARD TO ALLOW THE SCHOOL DISTRICT TO USE NCS COLLECTION AGENCY FOR ANY LUNCH OR FEE BALANCE EXCEEDING 300 DOLLARS.
SHE SAYS NCS WOULD NOT CHARGE THE SCHOOL DISTRICT A FEE, BUT WOULD KEEP 15% OF WHAT MONEY THEY COLLECTED:
LUNCHBILL2 OC……….ALL OF OUR ATTEMPTS. :20
BEMUS TOLD BOARD PRESIDENT JAN GEORGE THAT NO CHILD ENROLLED IN THE DISTRICT WOULD BE PENALIZED BY BEING DENIED A SCHOOL LUNCH:
LUNCHBILL3 OC…NOT RECOMMEND THAT. :19
BOARD MEMBER DAN GREENWELL AGREED BUT SAYS THEY HAVE TO DO SOMETHING TO STOP THE PROBLEM:
LUNCHBILL4 OC…….IN MY BILL. :20
THE BOARD VOTED 5-2 TO PROCEED TO HAVE THE SCHOOL DISTRICT FINALIZE AND PRESENT A FORMAL AGREEMENT WITH NCS AT A FUTURE BOARD MEETING BEFORE IMPLEMENTING THE DEBT COLLECTION PLAN.
KSCJ file photo