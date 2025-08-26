DREY WINS IOWA STATE SENATE SPECIAL ELECTION

DEMOCRAT CATELIN DREY OF SIOUX CITY HAS WON THE SPECIAL ELECTION FOR THE IOWA DISTRICT ONE STATE SENATE SEAT REPRESENTING PART OF SIOUX CITY AND WOODBURY COUNTY:
DREY SAYS SHE SPENT ELECTION DAY KNOCKING ON DOORS IN THE DISTRICT INTO THE FINAL HOUR BEFORE THE POLLS CLOSED:
IT IS A MEANINGFUL WIN IN THAT FLIPPING THE SEAT TO THE DEMOCRATIC PARTY ENDS THE GOP’S SUPER MAJORITY IN THE IOWA SENATE.
THE ELECTION WAS NOT A CLOSE ONE, WITH DREY WINNING 4208 TO 3411, A NEARLY 800 VOTE MARGIN IN THE UNOFFICIAL VOTE TOTAL:
SHE WILL FINISH THE TERM OF THE LATE REPUBLICAN SENATOR ROCKY DE WITT OF LAWTON, WHO DIED OF CANCER IN JUNE..