DAVIDSON ANNOUNCES SIOUX CITY COUNCIL CANDIDACY

NICK DAVIDSON HAS OFFICIALLY ANNOUNCED HIS CANDIDACY FOR A SEAT ON THE SIOUX CITY COUNCIL.
DAVIDSON RELEASED A STATEMENT SAYING HE “WANTS SIOUX CITY TO BE A PLACE WHERE FAMILIES FEEL SUPPORTED, BUSINESSES SUCCEED, AND OUR MOST VULNERABLE NEIGHBORS AREN’T LEFT BEHIND.”
AMONG HIS KEY ISSUES OF FOCUS ARE TRANSITIONAL HOUSING FOR THE HOMELESS, SMARTER STREET CONSTRUCTION POLICIES THAT PROTECT PUBLIC SAFETY, AND ECONOMIC GROWTH & SMALL BUSINESS SUPPORT.
DAVIDSON IS A LONGTIME SIOUX CITY RESIDENT WHO HAS BEEN INVOLVED IN LOCAL EVENTS SUCH AS RIVER-CADE.
HE IS THE 3RD ANNOUNCED CANDIDATE FOR THE THREE CITY COUNCIL SEATS UP FOR ELECTION, JOINING CRAIG BERENSTEIN AND RICK BERTRAND.