19TH TRI-STATE GOVERNOR’S CONFERENCE HELD BY SIOUXLAND CHAMBER

THE GOVERNORS OF OUR AREA MET IN DAKOTA DUNES TUESDAY AFTERNOON FOR THE 19TH TRI-STATE GOVERNOR’S CONFERENCE HELD BY THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE.
SOUTH DAKOTA’S LARRY RHODEN HOSTED THE CONFERENCE AND WAS JOINED BY IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS AND NEBRASKA’S JIM PILLEN.
IT WAS RHODEN’S FIRST TIME ATTENDING THE EVENT, WHICH IS HELD EVERY TWO YEARS IN SIOUXLAND.
HE AND THE OTHERS HEARD CONCERNS ABOUT A NUMBER OF LOCAL ISSUES AFFECTING THE TRI-STATE AREA, INCLUDING IMPROVING THE RUNWAY FOR THE IOWA NATIONAL GUARD’S 185TH AIR REFUELING WING IN SIOUX CITY:
FOR IOWA’S KIM REYNOLDS, IT WAS HER FINAL TRI-STATE CONFERENCE:
REYNOLDS LEFT THE EVENT EARLY BECAUSE OF ANOTHER APPOINTMENTE, AND DIDN’T PARTICIPATE IN A NEWS CONFERENCE WITH THE OTHER GOVERNORS.
NEBRASKA’S JIM PILLEN WAS ASKED ABOUT ENERGY NEEDS FOR THE REGION TO PROMOTE ECONOMIC GROWTH AND HOW HIS STATE IS LOOKING AT NUCLEAR POWER.
HE SAYS OVER A DOZEN CITIES INCLUDING NORFOLK ARE BEING CONSIDERED FOR A SMALL NUCLEAR PLANT:
GOVERNOR RHODEN SAYS SOUTH DAKOTA IS ALSO TAKING ANOTHER LOOK AT NUCLEAR POWER:
OTHER ISSUES THE GOVERNORS DISCUSSED INCLUDED FLOOD MITIGATION, THE SHORTAGE OF TEACHERS AND IMPROVING HEALTH CARE.