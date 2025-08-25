SIOUX CITY SCHOOLS WELCOME STUDENTS BACK TO CLASSES

STUDENTS ARE BACK IN CLASS AS MONDAY IS THE FIRST DAY OF SCHOOL FOR STUDENTS IN SIOUX CITY AND MOST OF IOWA.
ASSOCIATE SCHOOL SUPERINTENDENT ANGELA BEMUS SPENT HER MORNING WELCOMING STUDENTS BACK AT EAST MIDDLE AND LATER AT IRVING DUAL LANGUAGE ELEMENTARY.
BEMUS SAYS THE SCHOOL WENT ALL OUT TO WELCOME STUDENTS BACK WITH A BALLOON ARCH TO HAVE THEIR PICTURE TAKEN UNDER, MUSIC, AND CHEERING TEACHERS WITH POM POMS:
BEMUS1 OC……..REALLY NEAT. :16
BEMUS SAYS IT’S ALSO A MEMORABLE DAY FOR THE PARENTS OF THE YOUNG STUDENTS:
BEMUS2 OC…..BEEN HERE FOREVER. :12
BEMUS SAYS THE DISTRICT STAFF IS ALSO PREPARED AND READY FOR THE START OF THE NEW SCHOOL YEAR.