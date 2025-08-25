NAIG VISITS HERITAGE BISON RANCH ON NW IOWA TOUR

IOWA SECRETARY OF AGRICULTURE MIKE NAIG STOPPED AT THE HERITAGE BISON RANCH NEAR HINTON MONDAY AS PART OF SEVERAL STOPS IN NORTHWEST IOWA.
RACHEL BOLLMEYER AND HER HUSBAND LANCE OPERATE THE RANCH.
SHE TOLD THE AG SECRETARY THEY COULD USE HELP WITH MARKETING THEIR BISON PRODUCTS ONLINE:
BISON1 OC………LESS OF IT. :25
NAIG TALKED ABOUT THE CHOOSE IOWA PROGRAM, AS A WAY TO SHOWCASE IOWA PRODUCTS:
BISON2 OC,………IOWA RAISED. :12
NAIG ENCOURAGES IOWANS TO CHECK OUT THE CHOOSE IOWA WEBSITE:
BISON3 OC……GREAT FARMS. :15
BOLLMEYER SAYS HERITAGE BISON RANCH IS A FAMILY OPERATION:
BISON4 OC……….IN IOWA. :17
THE BOLLMEYERS THEN FEED THEM CORN TO HELP THEM FINISH GROWING.
FOR MORE INFORMATION ON THIS HINTON, IOWA RAISED PRODUCT, GO TO HERITAGEBISONRANCHES.COM.