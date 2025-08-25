MORE BIG LOTTERY WINS IN SOUTH DAKOTA

ANOTHER SOUTH DAKOTA LOTTERY PLAYER HAS WON BIG.
SATURDAY’S POWERBALL DRAWING RESULTED IN A $2 MILLION WINNER WITH THE WINNING TICKET PURCHASED AT GAS N MORE IN MOBRIDGE.
THE RETAILER WILL ALSO RECEIVE A $25,000 BONUS FOR HAVING SOLD THE TICKET..
THE WINNING TICKET MATCHED FIVE OF FIVE WINNING NUMBERS, BUT DID NOT MATCH THE POWERBALL.
THE WINNING PLAYER DOUBLED THEIR SECOND PRIZE BY PURCHASING THE POWER PLAY ADD ON.
SATURDAY’S POWERBALL WIN COMES JUST WEEKS AFTER THE LOTTO AMERICA JACKPOT WAS WON FROM A WINNING TICKET PURCHASED IN VERMILLION.
THE $20,000 DAKOTA CASH JACKPOT WAS ALSO WON IN SATURDAY’S DRAWING. THE WINNING TICKET WAS PURCHASED AT CORNER TRAVEL PLAZA IN NORTH SIOUX CITY.
MONDAY’S POWERBALL DRAWING WILL FEATURE A $750 MILLION JACKPOT.