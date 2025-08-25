FIRE DESTROYS GARAGE IN SOUTH SIOUX CITY

FIRE DESTROYED A DETACHED TWO CAR GARAGE IN SOUTH SIOUX CITY MONDAY MORNING.
THE SOUTH SIOUX CITY FIRE DEPARTMENT WAS CALLED TO THE 600 BLOCK OF WEST 7TH STREET SHORTLY AFTER 10:30 AND FOUND THE GARAGE FULLY INVOLVED IN FLAMES.
MUTUAL AID WAS REQUESTED FROM SIOUX CITY FIRE RESCUE AND THE DAKOTA CITY FIRE DEPARTMENT.
THE FIRE WAS BROUGHT UNDER CONTROL WITHIN 10 MINUTES WITH ALL OCCUPANTS AND PETS SAFELY ACCOUNTED FOR, AND NO INJURIES REPORTED.
AN INVESTIGATION DETERMINED THE FIRE TO BE ACCIDENTAL IN NATURE, BELIEVED TO HAVE ORIGINATED FROM A PROPANE COOKER THAT MAY HAVE BEEN UNINTENTIONALLY LEFT ON.
THE DAMAGE TO THE GARAGE AND CONTENTS IS ESTIMATED AT $25,000.