CASTELLANOS-ROSALES SENTENCED TO LIFE IN PRISON

IT’S LIFE IN PRISON WITHOUT PAROLE FOR THE MAN WHO WAS FOUND GUILTY OF THE 2023 MURDER OF A DAKOTA DUNES WOMAN.
ALFREDO CASTELLANOS-ROSALES WAS SENTENCED IN UNION COUNTY DISTRICT COURT IN ELK POINT, SOUTH DAKOTA MONDAY.
HE HAD BEEN FOUND GUILTY BACK IN JUNE BY A UNION COUNTY JURY OF 1ST-DEGREE MURDER IN THE APRIL, 2023 STABBING DEATH OF 23-YEAR-OLD JORDAN BEARDSHEAR, WHOM HE HAD FATHERED A CHILD WITH..
FOLLOWING HER MURDER, CASTELLANOS-ROSALES FLED TO MEXICO WHERE HE WAS LATER APPREHENDED AND RETURNED TO THE UNITED STATES FOR TRIAL.