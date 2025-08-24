MONDAY IS 1ST DAY OF SCHOOL IN SIOUX CITY

MONDAY IS THE FIRST DAY OF SCHOOL FOR STUDENTS IN SIOUX CITY.
THIS WAS ALSO TO BE THE FIRST DAY FOR SIOUX CITY’S NEW PUBLIC SCHOOL SUPERINTENDENT, JUAN CÓRDOVA.
LAST FRIDAY, MEETING IN CLOSED SESSION, THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD APPROVED A REQUEST FROM CORDOVA FOR A LEAVE OF ABSENCE.
IT IS BOARD POLICY THAT WHEN A LEAVE OF ABSENCE IS GRANTED, IT IS UNPAID LEAVE.
A DISTRICT STATEMENT SAYS IN HIS ABSENCE, THE BOARD OF DIRECTORS, ALONG WITH THE TEAM MEMBERS OF THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT, WILL CONTINUE ITS WORK TO ENSURE A SUCCESSFUL START TO THE NEW SCHOOL YEAR.
THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD HAS A REGULAR MEETING SCHEDULED FOR TONIGHT AT THE EDUCATION SERVICE CENTER AT 4TH AND JACKSON STREETS.
KSCJ FILE PHOTO