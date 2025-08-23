KEMPS REACHES TENTATIVE LABOR DEAL WITH EMPLOYEES

THE STRIKE AT THE KEMPS DAIRY PLANT IN LE MARS ENDED FRIDAY NIGHT AFTER A TENTATIVE AGREEMENT WAS REACHED BETWEEN THE LABOR UNION AND DAIRY FARMERS OF AMERICA.
ADRIAN MACIAS OF TEAMSTER LOCAL 554 SAYS A TENTATIVE AGREEMENT WAS REACHED AT APPROXIMATELY 8 P.M. FRIDAY EVENING.
AGREEMENT1 OC…YES OR NO ON IT. :17……
MACIAS SAYS THERE WERE NO INCIDENTS DURING THE 27-HOUR STRIKE:
AGREEMENT2 OC…..A GOOD PROPOSAL. :18
HE SAYS WITH THE TENTATIVE AGREEMENT, UNION EMPLOYEES HAVE RETURNED TO WORK.
DAIRY FARMER’S OF AMERICA ISSUED A STATEMENT ON THE TENTATIVE AGREEMENT SAYING :
“DAIRY FARMERS OF AMERICA (DFA) HAS REACHED A NEW TENTATIVE AGREEMENT FOR OUR VALUED EMPLOYEES AT OUR LE MARS, IOWA, MANUFACTURING PLANT.
WE APPRECIATE THE DAIRY FARM FAMILIES WHO HAVE INVESTED IN THIS PLANT AND THESE JOBS, ALLOWING US TO WORK TOGETHER TO PROVIDE FRESH, NUTRITIOUS DAIRY TO OUR CUSTOMERS AND THE LOCAL COMMUNITIES AND SCHOOLS THAT RELY UPON US.”