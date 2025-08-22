STEEN JOINS IOWA RACE FOR GOVERNOR

A PASTOR WHO IS ALSO THE FORMER IOWA DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES DIRECTOR IS RUNNING FOR GOVERNOR.
REPUBLICAN ADAM STEEN HAS ANNOUNCED HIS INTENTIONS THIS WEEK TO CAMPAIGN FOR IOWA GOVERNOR.
STEEN1 OC…….PROTECTING OUR CHILDREN. :14
STEEN SAYS HE ALSO SUBMITTED HIS RESIGNATION AS DIRECTOR OF D-A-S ON TUESDAY, THE SAME DAY AFTER BEING APPOINTED IN 2021.
THE FORTY-FIVE-YEAR-OLD STEEN IS FROM RUNNELLS AND SAYS HE’S BEEN PREPARING FOR THIS MOMENT FOR 15 YEARS.
STEEN2 OC……..STANDING TODAY. :19
STEEN JOINS FORMER STATE LEGISLATOR BRAD SHERMAN AND REPRESENTATIVE EDDIE ANDREWS AS THE G-O-P ANNOUNCED CANDIDATES SEEKING THE GOVERNOR’S SEAT.
CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA IS CAMPAIGNING AND RUNNING ADS, BUT HAS NOT MADE AN OFFICIAL ANNOUNCEMENT YET.