SIOUX GATEWAY AIRPORT TO ADD 2ND DAILY FLIGHT TO DENVER IN JANUARY

A UNITED EXPRESS SKYWEST AIRLINES MORNING FLIGHT FROM SIOUX GATEWAY AIRPORT TO DENVER, COLORADO WILL BEGIN IN SIOUX CITY ON JANUARY 6TH.
THIS WILL BE THE SECOND DAILY NONSTOP FLIGHT FROM SIOUX GATEWAY TO UNITED’S DENVER INTERNATIONAL
AIRPORT HUB.
THE FLIGHT WILL BE ON A 50-PASSENGER BOMBARDIER CRJ200 AIRCRAFT THAT WILL DEPART FROM SIOUX CITY AT 6 A.M. WITH A RETURN FLIGHT FROM DENVER DEPARTING AT 8:05 AM.
THE NEW FLIGHT WILL BETTER CONNECT SIOUXLAND WITH UNITED AIRLINES’ GLOBAL NETWORK.
THE EVENING FLIGHT THAT DEPARTS SIOUX CITY AT 6:53 P.M. WILL CONTINUE BUT DEPART 10 MINUTES EARLIER AT 6:43PM STARTING JANUARY 6TH..
SIOUX GATEWAY’S EXISTING NONSTOP SERVICE TO CHICAGO O’HARE INTERNATIONAL AIRPORT THAT CURRENTLY DEPARTS AT 10:10AM WILL SWITCH TO A 12:45PM DEPARTURE ON JANUARY 6TH.