IA SENATE DISTRICT ONE ELECTION SET FOR AUGUST 26TH

A SPECIAL ELECTION NEXT TUESDAY WILL DETERMINE IF IOWA REPUBLICANS KEEP THEIR “SUPERMAJORITY” OF 34 SEATS IN THE IOWA SENATE.
THE ELECTION IN DISTRICT ONE OF THE STATE SENATE IS TO REPLACE THE LATE ROCKY DE WITT OF LAWTON, WHO DIED OF PANCREATIC CANCER IN JUNE.
THE REPUBLICAN CANDIDATE IS CHRISTOPHER PROSCH, WHO OWNS A MEDIA CONSULTING FIRM IN SIOUX CITY.
PROSCH SAYS HIS PRIORITY ISSUES ARE ELIMINATING THE STATE INCOME TAX, CREATING JOBS AND PROTECTING THE RIGHTS OF PROPERTY OWNERS AGAINST EMINENT DOMAIN.
PROSCH OC……..GET THINGS DONE.” :13
THE DEMOCRATIC CANDIDATE IS CATELIN DREY OF SIOUX CITY, WHO WORKS FOR AN ADVERTISING COMPANY. SHE’S THE FOUNDER OF “MOMS OF IOWA,” A GROUP THAT HELPS IOWANS CONTACT THEIR ELECTED OFFICIALS.
DREY OC……….THE GROCERY STORE.” :13
WOODBURY COUNTY AUDITOR MICHELLE SKAFF PREDICTS THE RACE TO FINISH DE WITT’S TERM WILL DRAW HIGHER THAN NORMAL TURNOUT FOR A SPECIAL ELECTION.
REGISTERED WOODBURY COUNTY VOTERS IN PRECINCTS 1-22 ARE ELIGIBLE TO CAST BALLOTS IN THE ELECTION.
EARLY VOTING IS UNDERWAY AT THE WOODBURY COUNTY COURTHOUSE AND CONTINUES SATURDAY FROM 8AM-4PM AND ON MONDAY FROM 8AM-430PM.
THE POLLS FOR DISTRICT ONE VOTERS ARE OPEN TUESDAY FROM 7AM UNTIL 8PM.
