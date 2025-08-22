CORDOVA GRANTED LEAVE OF ABSENCE AS SCHOOL YEAR START NEARS

MONDAY IS THE FIRST DAY OF CLASSES FOR THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT, BUR OUR NEW SCHOOL SUPERINDENTENT WILL NOT BE PRESENT FOR THEM.
THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT BOARD OF DIRECTORS HAS APPROVED A REQUEST FROM DR. JUAN CORDOVA FOR A LEAVE OF ABSENCE.
IN HIS ABSENCE, THE BOARD OF DIRECTORS, ALONG WITH THE TEAM MEMBERS OF THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT, WILL CONTINUE ITS WORK TO ENSURE A SUCCESSFUL START TO THE NEW SCHOOL YEAR.
NO ADDITIONAL INFORMATION WILL BE PROVIDED AT THIS TIME.