SAC COUNTY JAIL TO HOST OPEN HOUSE

THE SAC COUNTY SHERIFF’S OFFICE IS INVITING THE COMMUNITY TO AN OPEN HOUSE AT THE SAC COUNTY JAIL THIS EVENING, AUGUST 21ST.
SAC COUNTY SHERIFF JONATHAN MEYER SAYS THE OPEN HOUSE IS MEANT TO SHOW RESIDENTS WHY THE COUNTY NEEDS A NEW JAIL AS SAFETY AND SECURITY CONCERNS PERSIST.
OFFICIALS RECENTLY APPROVED A 12-AND-A-HALF-MILLION-DOLLAR BOND PROPOSAL TO BUILD A NEW FACILITY, WHICH WILL BE VOTED ON IN NOVEMBER.
TONIGHT’S OPEN HOUSE AT THE SAC COUNTY JAIL IS SCHEDULED TO START AT 6 P.M.
OTHER OPEN HOUSES WILL BE HELD ON SEPTEMBER 28TH AND OCTOBER 5TH AND 15TH.