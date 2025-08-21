MRHD AWARDS $1.2 MILLION IN ECONOMIC DEVELOPMENT GRANTS

MISSOURI RIVER HISTORICAL DEVELOPMENT AWARDED A TOTAL OF ONE POINT TWO MILLION DOLLARS TO THREE RECIPIENTS FOR ITS 2025 ECONOMIC DEVELOPMENT MATCH GRANT PROGRAM.
THE SIOUXLAND SPORTS ACADEMY RECEIVED $500,000 TO SUPPORT THE INTERIOR BUILDOUT OF A NEW 65,000-SQUARE-FOOT MULTI-SPORT COMPLEX NEAR THE LEWIS AND CLARK BASEBALL STADIUM.
DUSTIN COOPER OF SIOUXLAND SPORTS ACADEMY SAYS THE EXPANSION WILL ALLOW THEM TO HOST TOURNAMENTS AND ACTIVITIES FOR A VARIETY OF YOUTH SPORTS WHILE BRINGING THOUSANDS OF PEOPLE INTO TOWN TO NOT ONLY PARTICIPATE, BUT STAY IN OUR HOTELS AND VISIT LOCAL RESTAURANTS AND BUSINESSES:
MRHDGRANT1 OC…THE WEEK AS WELL. :14
MOVILLE COMMUNITY DEVELOPMENT ASSOCIATION WAS AWARDED $450,000 TO RENOVATE A CLASSROOM WING OF THE MOVILLE METHODIST CHURCH INTO A FULLY LICENSED CHILDCARE FACILITY TO SERVE CHILDREN AGES NEWBORN TO 12.
ROBIN BECK IS A BOARD MEMBER OF THE ASSOCIATION AND SAYS THEY WILL SERVE OVER 60 CHILDREN AROUND RURAL WOODBURY COUNTY:
MRHDGRANT2 OC………THE WHOLE PROJECT. :11
THEY ARE WORKING WITH THE CRITTENTON CENTER AS THE OPERATING ENTITY FOR THE FACILITY AND WILL COLLABORATE WITH THE WOODBURY CENTRAL COMMUNITY SCHOOL DISTRICT.
AGAPE COMMUNITY SERVICES WILL RECEIVE $250,000 TO HELP CONSTRUCT A NEW 16,647-SQUARE-FOOT RESIDENTIAL AND OUTPATIENT RECOVERY CENTER IN SIOUX CITY.
RACHELLE RAWSON SAYS IT WILL EXPAND ACCESS TO ADDICTION TREATMENT AND RECOVERY SERVICES:
MRHDGRANT3 OC……….MEN INTO LEADERS. :27
THE FACILITY WILL BE CONSTRUCTED NEAR THE WOODBURY COUNTY LAW ENFORCEMENT CENTER.
THE GRANTS WERE AWARDED DURING A PUBLIC CEREMONY IN ENCORE HALL AT THE HARD ROCK HOTEL & CASINO.
MRHD HAS INVESTED MORE THAN $58 MILLION IN THE SIOUXLAND COMMUNITY SINCE THE INCEPTION OF THEIR GRANT PROGRAMS IN 1994.