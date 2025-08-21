FATAL ACCIDENT IN SAC COUNTY

A WALL LAKE, IOWA MAN HAS DIED FOLLOWING A TWO VEHICLE CRASH THURSDAY MORNING ON UNION AVENUE IN SAC COUNTY.
THE IOWA STATE PATROL SAYS A NORTHBOUND PICKUP WAS ATTEMPTING TO PASS A SEMI WHEN A SOUTHBOUND CAR WAS APPROACHING.
BOTH VEHICLES TOOK EVASIVE ACTION SWERVING TOWARD THE WEST DITCH IN THE PROCESS OF TRYING TO AVOID EACH OTHER.
THE PICKUP, DRIVEN BY 47-YEAR-OLD JEREMY FANK OF CARROL, IOWA, STRUCK THE CAR, DRIVEN BY 90-YEAR-OLD ROY RUSSOM OF WALL LAKE IN THE FRONT DRIVER SIDE.
BOTH VEHICKLES CAME TO REST IN THE WEST DITCH.
RUSSOM WAS PRONOUNCED DECEASED ON THE SCENE.
THE PATROL SAYS DENSE FOG WAS PRESENT WHICH CONTRIBUTED TO THE ACCIDENT.