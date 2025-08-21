BERTRAND TO SEEK CITY COUNCIL SEAT

SIOUX CITY BUSINESSMAN AND FORMER STATE SENATOR RICK BERTRAND HAS FORMALLY ANNOUNCED HIS CANDIDACY FOR THE SIOUX CITY COUNCIL.
BERTRAND SENT OUT A STATEMENT SAYING “IT’S TIME FOR A NEW DIRECTION FOR OUR CITY. I’M TIRED OF JUST COMPLAINING AND HAVE DECIDED IT’S TIME TO DO SOMETHING ABOUT IT.
IT’S TIME TO CLEAN HOUSE ON THIS COUNCIL.” .
BERTRAND IS A LIFELONG SIOUX CITY RESIDENT AND OWNS BERTRAND CONSTRUCTION WHICH BUILDS RESIDENTIAL SINGLE FAMILY AND TOWNHOUSE HOMES IN THE SIOUXLAND AREA.
KSCJ file photo