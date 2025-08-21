BERTRAND SEEKS CITY COUNCIL SEAT (Update)

SIOUX CITY BUSINESSMAN AND FORMER STATE SENATOR RICK BERTRAND SAYS HE IS RUNNING FOR A SEAT ON THE CITY COUNCIL BECAUSE IT IS TIME FOR A CHANGE:
BERTRAND2 OC…..NEXT LEVEL. :15
BERTRAND SAYS HE KNOWS THERE ARE BUDGET FUNDING ISSUES AND OTHER CHALLENGES FACING THE CITY, AND SAYS HE’S TIRED OF JUST COMPLAINING AND WANTS TO DO SOMETHING ABOUT IT:
BERTRAND3 OC……….GET IT DONE. :21
HE SAYS IT’S TIME TO CLEAN HOUSE ON THE CURRENT COUNCIL AND TAKE A HARDER LOOK AT WHAT ISSUES SHOULD BE PRIORITIES IN THE CITY:
BERTRAND4 OC……BETTER COMMUNITY. :14
BERTRAND JOINS FORMER MAYOR CRAIG BERNENSTEIN AS THE ONLY TWO ANNOUNCED CANDIDATES FOR THE THREE COUNCIL SEATS UP FOR ELECTION.
=====================================
SIOUX CITY BUSINESSMAN AND FORMER STATE SENATOR RICK BERTRAND HAS FORMALLY ANNOUNCED HIS CANDIDACY FOR THE SIOUX CITY COUNCIL.
BERTRAND SENT OUT A STATEMENT SAYING “IT’S TIME FOR A NEW DIRECTION FOR OUR CITY. I’M TIRED OF JUST COMPLAINING AND HAVE DECIDED IT’S TIME TO DO SOMETHING ABOUT IT.
IT’S TIME TO CLEAN HOUSE ON THIS COUNCIL.” .
BERTRAND IS A LIFELONG SIOUX CITY RESIDENT AND OWNS BERTRAND CONSTRUCTION WHICH BUILDS RESIDENTIAL SINGLE FAMILY AND TOWNHOUSE HOMES IN THE SIOUXLAND AREA.
KSCJ file photo