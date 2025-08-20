USD Athletics Receives Gift Of $20 Million

THE UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA HAS ANNOUNCED A 20-MILLION-DOLLAR GIFT FROM DENNY SANFORD TO BUILD A BRAND-NEW INDOOR TRACK AND FIELD FACILITY.
IT’S THE LARGEST DONATION IN SOUTH DAKOTA ATHLETICS HISTORY.
THE NEW GASSEN FAMILY FIELDHOUSE, PENDING BOARD APPROVAL, WILL FEATURE A 200-METER BANKED TRACK, LOCKER ROOMS, TRAINING AND NUTRITION CENTERS, AND SPACE FOR OTHER SPORTS LIKE SOFTBALL AND WOMEN’S TENNIS.
U-S-D SAYS THE STATE-OF-THE-ART SPACE WILL GIVE ALL 430 STUDENT-ATHLETES A MAJOR BOOST AND HELP TURN THE DAKOTADOME INTO A FULL-TIME TURF FACILITY.