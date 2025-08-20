SIOUX CITY WESTSIDE HOME STRUCK BY GUNFIRE

SIOUX CITY POLICE ARE INVESTIGATING A SHOTS FIRED CALL LATE TUESDAY NIGHT THAT RESULTED IN A HOUSE BEING STRUCK BY GUNFIRE.
SGT. TOM GILL SAYS THE FIRST CALL CAME IN AROUND 10:30 P.M;
GILL SAYS WITNESSES TOLD POLICE ONE PERSON PULLED OUT A GUN DURING THAT FIGHT:
GILL SAYS AT LEAST ONE OF THE SHOTS FIRED STRUCK A NEARBY HOME ON MARKET STREET:
A FEW HOURS LATER, POLICE WERE CALLED BACK TO THE AREA FOR A DISTURBANCE NEAR ST. BONIFACE CHURCH:
SGT. GILL ASKS THAT ANYONE WITH INFORMATION ON THE INCIDENTS TO PLEASE CALL THE CRIMESTOPPERS HOTLINE AT 258-TIPS (8477)