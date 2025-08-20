SIOUX CITY MAN PLEADS GUILTY TO FEDERAL DRUG CHARGE

A SIOUX CITY MAN HAS PLEADED GUILTY TO A FEDERAL DRUG CHARGE.
35-YEAR-OLD OMAR BARRIENTOS PLED GUILTY TUESDAY IN FEDERAL COURT TO ONE COUNT OF POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE.
CASE EVIDENCE AT THE PLEA HEARING SHOWED THAT BARRIENTOS WAS FOUND SLEEPING IN A VEHICLE IN THE THOMPSON ELECTRIC PARKING LOT IN 2024.
LAW ENFORCEMENT ARRIVED AND KNOCKED ON THE DRIVER’S WINDOW EVENTUALLY WAKING UP BARRIENTOS, WHO EXHIBITED SIGNS OF IMPAIRMENT.
LAW ENFORCEMENT FOUND A SET OF PILLS IN THE CENTER CONSOLE AND IN PLAIN VIEW ON THE DRIVER’S SIDE FLOORBOARD WAS A WHITE, CRYSTALLINE SUBSTANCE BELIEVED TO BE METH.
DURING A SEARCH OF THE VEHICLE, OFFICERS FOUND A BAG UNDER THE DRIVER’S SEAT CONTAINING JUST UNDER A POUND OF METH.
BARRIENTOS ADMITTED THAT HE PLANNED TO DISTRIBUTE THE METHAMPHETAMINE TO OTHER PERSONS.
HE HAD PREVIOUSLY BEEN CONVICTED OF WILLFUL INJURY AND CRIMINAL GANG PARTICIPATION, IN 2009 AND IN 2016 HE WAS AGAIN CONVICTED OF WILLFUL INJURY ALONG WITH ASSAULT WHILE DISPLAYING A DANGEROUS WEAPON AND GOING ARMED WITH INTENT.
BARRIENTOS REMAINS IN CUSTODY OF THE U.S. MARSHAL’S PENDING SENTENCING AND FACES A MANDATORY
MINIMUM SENTENCE OF 15 YEARS’ IMPRISONMENT AND A FINE.