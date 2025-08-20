IOWA NEEDS MORE PHARMACISTS

THE DEAN OF THE UNIVERSITY OF IOWA’S COLLEGE OF PHARMACY SPENT THE PAST WEEK TOURING TWO-DOZEN PHARMACIES ACROSS THE STATE, FROM SIOUX CITY TO THE QUAD CITIES.
DEAN JILL KOLESAR SAYS THE GOAL OF THE TOUR WAS TO BUILD RELATIONSHIPS AND GET FEEDBACK TO SEE HOW THE COLLEGE CAN SUPPORT LOCAL PHARMACIES AND THE SERVICES THEY PROVIDE TO IOWA’S COMMUNITIES.
PHARMACY1 OC………”RURAL AREAS” :21
THERE ARE ONLY TWO PHARMACY COLLEGES IN THE STATE, AT THE UNIVERSITY OF IOWA AND AT DRAKE UNIVERSITY IN DES MOINES.
THE IOWA CITY INSTITUTION SEES BETWEEN 80 AND 120 PHARMACY STUDENTS GRADUATE EACH YEAR, WHILE SHE SAYS DRAKE GRADUATES ABOUT 55.
KOLESAR SAYS THAT’S FAR TOO FEW.
PHARMACY2 OC…….”THESE ISSUES” :18
SHE SAYS ONLY ABOUT ONE IN FIVE NEWLY-GRADUATED U OF I PHARMACISTS LEAVE THE STATE.
PHARMACY3 OC……..”TO PRACTICE” :13
KOLESAR WAS NAMED DEAN AT THE UNIVERSITY OF IOWA IN JULY OF 2024.
Radio Iowa