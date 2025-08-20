BLACK HAWK DOWN DOCTOR WORKS TO MAKE BLOOD AVAILABLE ON AMBULANCE CALLS

A DOCTOR WHO WAS PART OF THE TEAM THAT DELIVERED ROUND THE CLOCK CARE TO SOLDIERS DURING THE BATTLE THAT INSPIRED THE BOOK AND MOTION PICTURE BLACK HAWK DOWN IN 1993 SPOKE IN SIOUX CITY WEDNESDAY ON THE NEED TO HAVE BLOOD AVAILABLE TO VICTIMS AND PATIENTS BEFORE THEY ARE TAKEN TO THE HOSPITAL.
DR. JOHN HOLCOMB HAD TO DEVELOP NEW BLOOD TRANSFUSION PROTOCOLS USING WHOLE BLOOD TO SAVE THE LIVES OF SOLDIERS WHO WERE SHOT AND SERIOUSLY WOUNDED ON THE STREETS OF MOGADISHU.
DR. HOLCOMB AND HIS COLLEAGUE, ERIC BANKS, ARE LEADING A NATIONAL INITIATIVE TO MAKE PRE-HOSPITAL BLOOD MORE ACCESSIBLE, ESPECIALLY IN RURAL PARTS OF THE COUNTRY;
BANKS IS HELPING TO DEVELOP DEPLOYMENT STRATEGIES TO GET NEEDED BLOOD TO THOSE SCENES QUICKER:
DR. HOLCOMB SAYS THE RESPONSE TIME AND DISTANCE ON THOSE RURAL CALLS MAKES IT MORE CRITICAL TO HAVE BLOOD AVAILABLE QUICKER FOR THOSE PATIENTS:
HE CALLS THE MIDWEST A “BLOOD DESERT” FOR THE UNITED STATES AND HE AND BANKS ARE WORKING TO CHANGE THAT.
BANKS SAYS A PILOT PROJECT WILL SOON START IN DES MOINES: :
DR. HOLCOMB SAYS BLOOD IS CURRENTLY AVAILABLE ON ONLY 2 PER CENT OF GROUND AMBULANCES IN AMERICA, AND HE AND BANKS ARE WORKING TO CHANGE THAT.
HOLCOMB SAYS THE 1993 BLACK HAWK DOWN TRAGEDY BECAME THE CATALYST FOR HIS PRESENT GLOBAL EFFORT TO SUPPORT “PRE-HOSPITAL BLOOD” INITIATIVES.