RE-MAX ANNOUNCES 4TH ANNUAL DOWNTOWN TAILGATE FOR CHARITY

DETAILS OF THE 4TH ANNUAL DOWNTOWN TAILGATE PARTY AND FUNDRAISER WERE RELEASED TUESDAY.

JEFF CARLSON OF RE-MAX SAYS THIS YEAR’S THEME IS “THE DRIVE TO $100,000.”

THERE WILL BE BIG SCREENS SET UP FOR ATTENDEES TO WATCH SOME GREAT COLLEGE FOOTBALL GAMES WHILE HAVING A LOT OF FUN ACTIVITIES TO ENJOY:

THERE WILL ALSO BE FACE PAINTING, A BOUNCE HOUSE AND KIDS GAMES TOO FOR THE YOUNGSTERS.

CARLSON SAYS THREE NON-PROFITS WILL BENEFIT FROM THE MONEY RAISED:

IT’S FREE ADMISSION TO THE EVENT AND THERE WILL BE FOUR COLLEGE FOOTBALL GAMES SHOWN ON THE BIG SCREENS THROUGH THE TAILGATE:

THE TAILGATE TAKES PLACE SEPTEMBER 27TH FROM 11AM UNTIL 9PM IN DOWNTOWN SIOUX CITY AT THE FORMER RIVIERA THEATER AREA.

