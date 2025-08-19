Home Local News MOUNTAIN LION ROAMS THROUGH NORTHWEST IOWA

MOUNTAIN LION ROAMS THROUGH NORTHWEST IOWA

Woody Gottburg
IMAGES OF A MOUNTAIN LION WITH A NECK COLLAR IN NORTHWEST IOWA HAVE BEEN CIRCULATING OVER SOCIAL MEDIA IN THE PAST FEW DAYS.

VINCE EVELSIZER OF THE IOWA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES SAYS THE LION HAS TRAVELED A LONG WAY TO GET INTO IOWA:

THE MALE, ESTIMATED TO BE LESS THAN TWO YEARS OLD, WAS COLLARED AS PART OF AN ONGOING RESEARCH PROJECT BY NEBRASKA GAME, FISH & PARKS TO BETTER UNDERSTAND MOUNTAIN LION MOVEMENTS AND BEHAVIORS.

EVELSIZER WAS CONTACTED ABOUT THE CAT’S MOVEMENTS A FEW WEEKS AGO WHEN IT ENTERED THE STATE, AND SAYS IT HASN’T CAUSED ANY ISSUES WITH HUMAN SAFETY OR LIVESTOCK:

WHILE MOUNTAIN LIONS ARE NOT PROTECTED IN IOWA, EVELSIZER IS ENCOURAGING IOWANS NOT TO SHOOT IT UNLESS THERE IS A DIRECT SAFETY THREAT:

TO PROTECT THE ANIMAL, THE D-N-R ISN’T GIVING OUT EXACT LOCATIONS WHERE IT HAS BEEN SPOTTED:

EVELSIZER SAYS ANYONE WHO SEES THE MOUNTAIN LION SHOULD USE COMMON SENSE AND LEAVE IT ALONE.

HE SAYS SIGHTINGS MAY BE REPORTED TO LOCAL D-N-R OFFICES TO HELP TRACK ITS MOVEMENT.

