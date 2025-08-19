FLOOD VICTIM OUTREACH WORKERS TO VISIT LOCAL HOMES

THE IOWA DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY AND EMERGENCY MANAGEMENT SAYS DISASTER CASE ADVOCACY OUTREACH COORDINATORS WILL BEGIN VISITING NEIGHBORHOODS IN WOODBURY COUNTY WEDNESDAY THAT WERE IMPACTED BY THE JUNE 2024 FLOODS.
COORDINATORS WILL VISIT HOMES BETWEEN 11:30 A.M. AND 9:00 P.M. TO CONNECT RESIDENTS WITH RESOURCES THROUGH THE DISASTER CASE ADVOCACY PROGRAM.
D-C-A COORDINATORS WILL WEAR NEON-COLORED VESTS AND CARRY OFFICIAL IDENTIFICATION BADGES.
THEY ARE EMPLOYED BY TETRA TECH AND WILL ALWAYS WORK IN PAIRS.
COORDINATORS WILL NOT ASK FOR SOCIAL SECURITY NUMBERS, PHOTO IDENTIFICATION, INCOME DETAILS, OR OTHER PERSONAL INFORMATION AT THE DOOR.
IF RESIDENTS AREN’T HOME, A DOOR HANGER WITH A Q-R CODE WILL BE LEFT, PROVIDING INSTRUCTIONS TO CONTACT THE PROGRAM.
