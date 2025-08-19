BIKE RIDERS WARNED TO AVOID I-29 TRAIL NEAR BIG SIOUX RIVER

THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION IS REMINDING BIKE RIDERS TO STAY OFF OF THE CLOSED I-29 BIKE TRAIL THAT IS UNDER RECONSTRUCTION.
IN EARLY AUGUST, CREWS CLOSED THE RIGHT LANE OF SOUTHBOUND I-29 SO FLOODING REPAIR WORK COULD BE DONE TO THE PAVEMENT FOUNDATIONS AND THE RIVERBANK ALONG THE BIG SIOUX RIVER.
THE PROJECT INCLUDES REPAVING THE BIKE TRAIL ADJACENT TO I-29 LEADING TO RIVERSIDE PARK THAT HAS BEEN CLOSED SINCE LAST YEAR’S HISTORIC FLOODING.
UNFORTUNATELY, BIKE RIDERS HAVE BEEN RIDING ALONG THE CLOSED PORTIONS OF THE TRAIL WHICH IS EXTREMELY UNSAFE SITUATION DUE TO BANK SLIDES AS WELL AS TRUCKS AND HEAVY EQUIPMENT ACCESSING THE PROJECT SITE.
THE PUBLIC IS REMINDED THAT BEING ON THE CLOSED PORTION OF THE TRAIL IS TRESPASSING AND PENALTIES MAY RESULT IN 10 YEARS IN PRISON AND A $10,000 FINE.
THE CONSTRUCTION PROJECT IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN APPROXIMATELY TWO MONTHS, WEATHER PERMITTING.