Home Local News SIOUX CITY COUNCIL DISCUSSES NEXT STEPS TO HIRE A NEW CITY MANAGER

SIOUX CITY COUNCIL DISCUSSES NEXT STEPS TO HIRE A NEW CITY MANAGER

By
Woody Gottburg
-
29
SHARE

THE CITY COUNCIL OF SIOUX CITY AT THE END OF THEIR MEETING MONDAY BEGAN DISCUSSING WHAT STEPS THEY WILL NEXT TAKE IN THE SEARCH FOR A NEW CITY MANAGER.

COUNCILMAN DAN MOORE ASKED INTERIM CITY MANAGER MIKE COLLETT FOR SOME DIRECTION ON WHAT TO DO NEXT:

SEARCH1 OC……OVER THE PROCESS. :18

MOORE QUESTIONED IF HE COULD SUGGEST THE NAME OF SOMEONE WHO WASN’T ONE OF THE THREE FINALISTS:

SEARCH2 OC…GET FEEDBACK. :13

JANELLE BERTRAND, THE CITY HUMAN RESOURCES DIRECTOR, SAYS SHE AND COLLETT WILL TALK WITH THE RECRUITING FIRM THIS WEEK:

SEARCH3 OC…….GOING FORWARD. :18

CRAIG CLARK, THE CITY ADMINISTRATOR OF AUSTIN, MINNESOTA,, TURNED DOWN THE CITY’S OFFER TO SERVE AS SIOUX CITY’S NEXT CITY MANAGER LAST WEEK.

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR