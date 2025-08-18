SIOUX CITY COUNCIL DISCUSSES NEXT STEPS TO HIRE A NEW CITY MANAGER

THE CITY COUNCIL OF SIOUX CITY AT THE END OF THEIR MEETING MONDAY BEGAN DISCUSSING WHAT STEPS THEY WILL NEXT TAKE IN THE SEARCH FOR A NEW CITY MANAGER.
COUNCILMAN DAN MOORE ASKED INTERIM CITY MANAGER MIKE COLLETT FOR SOME DIRECTION ON WHAT TO DO NEXT:
MOORE QUESTIONED IF HE COULD SUGGEST THE NAME OF SOMEONE WHO WASN’T ONE OF THE THREE FINALISTS:
JANELLE BERTRAND, THE CITY HUMAN RESOURCES DIRECTOR, SAYS SHE AND COLLETT WILL TALK WITH THE RECRUITING FIRM THIS WEEK:
CRAIG CLARK, THE CITY ADMINISTRATOR OF AUSTIN, MINNESOTA,, TURNED DOWN THE CITY’S OFFER TO SERVE AS SIOUX CITY’S NEXT CITY MANAGER LAST WEEK.