SCHOLTEN DROPS OUT OF U.S. SENATE RACE

DEMOCRAT J.D. SCHOLTEN OF SIOUX CITY IS ENDING HIS U.S. SENATE CAMPAIGN AND ENDORSING A CANDIDATE WHO ENTERED THE RACE LAST WEEK.
SCHOLTEN IS IN THE MIDDLE OF HIS SECOND TERM IN THE IOWA HOUSE AND HAS ENDORSED FELLOW IOWA HOUSE MEMBER JOSH TUREK OF COUNCIL BLUFFS.
IN A WRITTEN STATEMENT, SCHOLTEN SAID FROM THE VERY BEGINNING, HE THOUGHT A PRAIRIE POPULIST ATHLETE FROM WESTERN IOWA WOULD BE THE BEST CANDIDATE TO WIN IN THE GENERAL ELECTION.
SCHOLTEN, HAS BEEN PITCHING FOR THE SIOUX CITY EXPLORERS SINCE LAST SUMMER.
TUREK WAS A MEMBER OF TEAM U-S-A’S WHEELCHAIR BASKETBALL TEAM AT FOUR PARALYMPIC GAMES AND PLAYED WHEELCHAIR BASKETBALL IN EUROPE.
SCHOLTEN SAYS THERE’S NO BETTER DEMOCRAT THAN TUREK TO TALK ABOUT HEALTH CARE ISSUES IN THE 2026 CAMPAIGN FOR IOWA’S U.S. SENATE SEAT.
THREE OTHER DEMOCRATS ARE CAMPAIGNING FOR THE U-S SENATE NOMINATION, NATHAN SAGE, ZACH WAHLS AND JACKIE LEWIS.
