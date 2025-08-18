NEW INFORMATION ON DENISON FATAL SHOOTING

A PROTEST RALLY WAS HELD IN DENISON’S WASHINGTON PARK ON SUNDAY, WHERE A MAN WAS SHOT AND KILLED BY POLICE FRIDAY NIGHT.
PATTIE RICHIE OF THE LEAGUE OF UNITED LATIN AMERICAN CITIZENS IN DENISON SAYS THE MAN WHO DIED WAS CUBAN, HOMELESS AND BATTLED MENTAL HEALTH ISSUES.
DENISONSHOT OC……”EXPECTED TO HAPPEN” :10
THE IOWA D-C-I- IS INVESTIGATING THE CASE.
AUTHORITIES HAVE NOT RELEASED DETAILS ABOUT WHAT LED TO THE SHOOTING OR THE NAME OF THE MAN WHO WAS SHOT.
AFTER THE RALLY, MORE THAN 50 PEOPLE MARCHED TO THE POLICE STATION, WHERE RICHIE SAYS THEY MET WITH THE POLICE CHIEF.