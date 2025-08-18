NAME RELEASED IN DENISON POLICE SHOOTING (Update)

POLICE IN DENISON, IOWA HAVE IDENTIFIED THE MAN WHO DIED FROM A GUNSHOT WOUND IN AN OFFICER INVOLVED SHOOTING IN THAT CITY AROUND 11:30 LAST FRIDAY NIGHT.
A POLICE STATEMENT SAYS 36-YEAR-OLD FEGLYS ANTONIO CAMPOS ARRIBA WAS SHOT AFTER OFFICERS RESPONDED TO A CALL AT WASHINGTON PARK.
AN OFFICER MADE CONTACT WITH CAMPOS, WHO POLICE SAY BECAME UNCOOPERATIVE AND THERE WAS A PHYSICAL CONFRONTATION.
DURING THE INCIDENT,THE OFFICER WAS SERIOUSLY INJURED AND FIRED HIS WEAPON, STRIKING CAMPOS..
POLICE SAY CAMPOS DIED AT THE SCENE.
THE OFFICER WAS TAKEN TO THE HOSPITAL, TREATED FOR HIS INJURIES AND WAS LATER RELEASED.
A PROTEST RALLY WAS HELD IN DENISON’S WASHINGTON PARK ON SUNDAY, WHERE A MAN WAS SHOT AND KILLED BY POLICE FRIDAY NIGHT.
PATTIE RICHIE OF THE LEAGUE OF UNITED LATIN AMERICAN CITIZENS IN DENISON SAYS THE MAN WHO DIED WAS CUBAN, HOMELESS AND BATTLED MENTAL HEALTH ISSUES.
THE IOWA D-C-I- IS INVESTIGATING THE CASE.
AUTHORITIES HAVE NOT RELEASED DETAILS ABOUT WHAT LED TO THE SHOOTING OR THE NAME OF THE MAN WHO WAS SHOT.
AFTER THE RALLY, MORE THAN 50 PEOPLE MARCHED TO THE POLICE STATION, WHERE RICHIE SAYS THEY MET WITH THE POLICE CHIEF.